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В роботі Instagram стався збій

В роботі Instagram стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються в неділю в низці країн, у тому числі в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.

"Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 22:17 за часом Східного узбережжя США (5:17 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Бразилії, Бельгії, Нідерландів і Франції. З неполадками також зіткнулися в Німеччині, Мексиці, Польщі, Великої Британії, Сербії, Чилі, Росії, Японії та Малайзії.

В Україні про збої повідомляють користувачі в Вінниці та Києві.

Велика частина користувачів не може оновити стрічку новин (близько 50%), 29% не можуть зайти в свої облікові записи, ще 20% відчувають труднощі при перегляді Stories.

Нагадаємо, Тарас Шевченко "завів" Instagram.

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