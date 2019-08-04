В роботі Instagram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються в неділю в низці країн, у тому числі в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
"Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 22:17 за часом Східного узбережжя США (5:17 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США, Бразилії, Бельгії, Нідерландів і Франції. З неполадками також зіткнулися в Німеччині, Мексиці, Польщі, Великої Британії, Сербії, Чилі, Росії, Японії та Малайзії.
В Україні про збої повідомляють користувачі в Вінниці та Києві.
Велика частина користувачів не може оновити стрічку новин (близько 50%), 29% не можуть зайти в свої облікові записи, ще 20% відчувають труднощі при перегляді Stories.
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