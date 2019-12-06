В реєстрі водійських посвідчень вже п’ять мільйонів записів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В реєстрі водійських посвідчень вже від 5 до 6 мільйонів якісних записів. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Щоб ви розуміли, всього 9,5 мільйонів людей в Україні мають посвідчення водійські, і з фото - всього лиш 2,5 мільйони. Тобто, коли зупиняє тебе машина, є велика вірогідність того, що твого фото немає у співробітника поліції. І що ми зробили: ми взяли фото з демографічного реєстру та передали їх в реєстр водійських посвідчень. На сьогоднішній день це вже від 5 до 6 мільйонів якісних записів стало в реєстрі", - розповів Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що можуть виникнути й сотні інших помилок, тому потрібно здійснити верифікацію реєстрів, передати інформацію держателям і виправити помилки.
Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, верифікація реєстрів перепису населення дозволить отримати інформацію, скільки в Україні проживає людей, і який в них соціальний статус, однак для більш детальних категорій потрібні додаткові дослідження.