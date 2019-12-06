Федоров пояснив, які дані отримають завдяки перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верифікація реєстрів перепису населення дозволить отримати інформацію, скільки в Україні проживає людей і який в них соціальний статус, однак для визначення більш детальних категорій потрібні додаткові дослідження. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів у п'ятницю, передає УНН.
"Переписом займається Державна служба статистики, це їх зона відповідальності. Але завдяки верифікації реєстрів ми зможемо зрозуміти, скільки реально людей проживає, хто ці люди і так далі. Все залежить від політики нашого перепису, що ми хочемо отримати взагалі від цього перепису. Скільки проживає людей і який статус у цих людей – ми зрозуміємо. Скільки школярів, пенсіонерів, скільки людей отримують пільги і так далі. Але релігійні і інші питання – це потрібні додаткові соціологічні дослідження", - сказав Федоров.
Урядовець також додав, що він знає про різні підходи ООН щодо перепису населення, і один з таких підходів – це верифікація реєстрів та додаткові дослідження.
"Це один з варіантів, який за нуль гривень може це зробити", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, з 1 грудня в Україні стартував пробний перепис населення.
Також нагадаємо, у грудні уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів.