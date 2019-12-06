Федоров пояснив, які дані отримають завдяки перепису населення

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верифікація реєстрів перепису населення дозволить отримати інформацію, скільки в Україні проживає людей і який в них соціальний статус, однак для визначення більш детальних категорій потрібні додаткові дослідження. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів у п'ятницю, передає УНН.