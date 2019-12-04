Уряд розпочав створення цифрового ІD громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
"Уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів. Для цього протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом співставлення даних різних реєстрів між собою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що створення цифрового ID громадянина дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача.
"Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить у подальшому всі процедури призначення та виплати соціальних виплат", — сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Нагадаємо, дванадцять областей України внесені до Е-реєстру лісорубних квитків.