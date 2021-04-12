Чисельність ворожих військ біля кордону може подвоїтися: в ОП поспілкувалися з послом Швеції щодо російської агресії

Деталі

Роман Машовець привернув увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів, у результаті чого їхня чисельність невдовзі має подвоїтись, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України й порушення нею режиму припинення вогню. Він наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

Особливу увагу заступник керівника Офісу Президента звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу на мирне врегулювання конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво Росії. Він запропонував спільно опрацювати дієвий механізм із забезпечення чіткої фіксації фактів порушення режиму “тиші”.

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“Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачить, хто винний у дестабілізації ситуації”, — зазначив Роман Машовець.

Зі свого боку Посол Швеції позитивно оцінив зусилля української сторони з мирного врегулювання конфлікту та повернення до режиму припинення вогню. Він додав, що Швеція й надалі звертатиме велику увагу на ситуацію на сході України та поблизу її східних кордонів і підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

Додатково

У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.