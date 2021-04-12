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Численность вражеских войск у границы может удвоиться: в ОП пообщались с послом Швеции по поводу российской агрессии

Численность вражеских войск у границы может удвоиться: в ОП пообщались с послом Швеции по поводу российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 13373 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец встретился с Послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и обсудил вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы и возможные пути сдерживания российской агрессии. Об этом сообщает пресс служба ОП, пишет УНН.

Детали

Роман Машовец привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должен удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушения ею режима прекращения огня. Он отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

Особое внимание заместитель руководителя Офиса Президента обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта возлагает всю ответственность на руководство России. Он предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима “тишины”.

Цитата

“Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидит, кто виноват в дестабилизации ситуации”, — отметил Роман Машовец.

Со своей стороны Посол Швеции положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возврата в режим прекращения огня. Он добавил, что Швеция и в дальнейшем обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дополнительно

В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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