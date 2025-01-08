В окупованих Маріуполі та Бердянську вночі було гучно: що відомо
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі та тимчасово окупованому Бердянську вночі було гучно.
У тимчасово окупованому Маріуполі та тимчасово окупованому Бердянську вночі було гучно, повідомили у Маріупольській міськраді та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу у Telegram, пише УНН.
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"Уночі у Маріуполі було гучно. З опівночі до 1-ї години ночі над містом було зафіксовано активну роботу російської ППО. Окупаційні ЗМІ повідомили про збиття чотирьох безпілотників над акваторією Азовського моря", - повідомили у Маріупольській міськраді.
"Як повідомив Маріупольський Спротив, встановлено місцерозташування систем російських ППО біля селищ Старий Крим та Мангуш", - зазначили у міськраді.
Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, також гучно було у Бердянську.
"Бердянськ. За даними партнерів, той самий час серія вибухів над містом. Епіцентр над Азмолом, де, судячи з аналізу повідомлень та коментарів, розташовано систему ППО (прямо посеред міста)", - вказав Андрющенко.
"Черговий раз росіяни підтверджують, що окуповані Маріупольський та Бердянський райони є першою лінією оборони ППО при атаках на ростовську область та краснодарський край. Цієї ночі цілей в окупованої частині Призаов’я не було, тому вся шкода нанесена виключно результатом роботи російської ППО", - зазначив Андрющенко.
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