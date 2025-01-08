В оккупированных Мариуполе и Бердянске ночью было громко: что известно
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе и временно оккупированном Бердянске ночью было громко.
Во временно оккупированном Мариуполе и временно оккупированном Бердянске ночью было громко, сообщили в Мариупольском горсовете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью в Мариуполе было громко. С полуночи до 1 часа ночи над городом была зафиксирована активная работа российской ПВО. Оккупационные СМИ сообщили о сбитии четырех беспилотников над акваторией Азовского моря", - сообщили в Мариупольском горсовете.
"Как сообщил Мариупольское Сопротивление, установлено месторасположение систем российских ПВО возле поселков Старый Крым и Мангуш", - отметили в горсовете.
Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, также громко было в Бердянске.
"Бердянск. По данным партнеров, то же время серия взрывов над городом. Эпицентр над Азмолом, где, судя по анализу сообщений и комментариев, расположена система ПВО (прямо посреди города)", - указал Андрющенко.
"Очередной раз россияне подтверждают, что оккупированные Мариупольский и Бердянский районы являются первой линией обороны ПВО при атаках на ростовскую область и краснодарский край. Этой ночью целей в оккупированной части Призаовья не было, поэтому весь ущерб нанесен исключительно результатом работы российской ПВО", - отметил Андрющенко.
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