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В оккупированных Мариуполе и Бердянске ночью было громко: что известно

В оккупированных Мариуполе и Бердянске ночью было громко: что известно

Киев  •  УНН

 • 10667 просмотра

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Во временно оккупированном Мариуполе и временно оккупированном Бердянске ночью было громко.

Во временно оккупированном Мариуполе и временно оккупированном Бердянске ночью было громко, сообщили в Мариупольском горсовете и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью в Мариуполе было громко. С полуночи до 1 часа ночи над городом была зафиксирована активная работа российской ПВО. Оккупационные СМИ сообщили о сбитии четырех беспилотников над акваторией Азовского моря", - сообщили в Мариупольском горсовете.

"Как сообщил Мариупольское Сопротивление, установлено месторасположение систем российских ПВО возле поселков Старый Крым и Мангуш", - отметили в горсовете.

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, также громко было в Бердянске.

"Бердянск. По данным партнеров, то же время серия взрывов над городом. Эпицентр над Азмолом, где, судя по анализу сообщений и комментариев, расположена система ПВО (прямо посреди города)", - указал Андрющенко.

"Очередной раз россияне подтверждают, что оккупированные Мариупольский и Бердянский районы являются первой линией обороны ПВО при атаках на ростовскую область и краснодарский край. Этой ночью целей в оккупированной части Призаовья не было, поэтому весь ущерб нанесен исключительно результатом работы российской ПВО", - отметил Андрющенко.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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