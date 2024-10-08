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В окупованому Криму заявили, що ППО збила повітряну ціль над Севастополем

В окупованому Криму заявили, що ППО збила повітряну ціль над Севастополем

Київ • УНН

 • 12335 перегляди

У Севастополі оголошено повітряну тривогу, ППО рф збила одну ціль над акваторією. Повідомляється про два вибухи в Севастополі та Бахчисарайському районі, інформації про пошкодження немає.

ППО рф ймовірно збила одну повітряну ціль в небі над акваторією в районі Північної сторони Севастополя. Про це заявив російський глава Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, інформації про пошкодження цивільної інфраструктури наразі немає.

До цього в Севастополі оголошувалась повітряна тривога, яка тривала 12 хвилин. У телеграм-каналах повідомлялося про два вибухи, які чули у Севастополі та Бахчисарайському районі.

В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо 08.10.24, 15:59 • 11949 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
krymКрим
sevastopolСевастополь

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