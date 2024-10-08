В окупованому Криму заявили, що ППО збила повітряну ціль над Севастополем
Київ • УНН
У Севастополі оголошено повітряну тривогу, ППО рф збила одну ціль над акваторією. Повідомляється про два вибухи в Севастополі та Бахчисарайському районі, інформації про пошкодження немає.
ППО рф ймовірно збила одну повітряну ціль в небі над акваторією в районі Північної сторони Севастополя. Про це заявив російський глава Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
За його словами, інформації про пошкодження цивільної інфраструктури наразі немає.
До цього в Севастополі оголошувалась повітряна тривога, яка тривала 12 хвилин. У телеграм-каналах повідомлялося про два вибухи, які чули у Севастополі та Бахчисарайському районі.
В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо 08.10.24, 15:59 • 11949 переглядiв