В оккупированном Крыму заявили, что ПВО сбила воздушную цель над Севастополем
Киев • УНН
В Севастополе объявлена воздушная тревога, ПВО рф сбила одну цель над акваторией. Сообщается о двух взрывах в Севастополе и Бахчисарайском районе, информации о повреждениях нет.
ПВО рф вероятно сбила одну воздушную цель в небе над акваторией в районе Северной стороны Севастополя. Об этом заявил российский глава Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».
По его словам, информации о повреждении гражданской инфраструктуры пока нет.
До этого в Севастополе объявлялась воздушная тревога, которая длилась 12 минут. В телеграмм-каналах сообщалось о двух взрывах, которые слышали в Севастополе и Бахчисарайском районе.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы: что известно8 октября 2024, 12:59 • 6655 просмотров