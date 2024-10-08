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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму заявили, что ПВО сбила воздушную цель над Севастополем

В оккупированном Крыму заявили, что ПВО сбила воздушную цель над Севастополем

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:52  •  3821 просмотра

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, ПВО рф сбила одну цель над акваторией. Сообщается о двух взрывах в Севастополе и Бахчисарайском районе, информации о повреждениях нет.

ПВО рф вероятно сбила одну воздушную цель в небе над акваторией в районе Северной стороны Севастополя. Об этом заявил российский глава Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».

По его словам, информации о повреждении гражданской инфраструктуры пока нет.

До этого в Севастополе объявлялась воздушная тревога, которая длилась 12 минут. В телеграмм-каналах сообщалось о двух взрывах, которые слышали в Севастополе и Бахчисарайском районе.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: что известно8 октября 2024, 12:59 • 6655 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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sevastopolСевастополь