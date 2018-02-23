В окупованому Криму відмовилися відкривати справу за фактом смерті Веджіє Кашка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Так звані правоохоронні органи окупованого Криму відмовилися розслідувати справу за фактом смерті ветеранки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальні справи за фактом смерті Веджіє Кашка”, — написав він.
М.Полозов повідомив, що в кінці січня 2018 року старший слідчий слідчого відділу по Київському району Сімферополя ГСУ СК РФ в Республіці Крим майор юстиції Балашова Н.В. винесла постанову про відмову в порушенні двох кримінальних справ за фактом смерті Веджіє Кашка.
“У порушенні першої кримінальної справи за ч.1 ст.105, ч.1 ст.109, ч.4 ст.111 КК РФ (умисне вбивство, заподіяння смерті з необережності, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть потерпілого) відмовлено за відсутністю події злочинів. У порушенні другої кримінальної справи, стосовно співробітників МВС по Республіці Крим Кашпанова С.А., Свєтікова Р.В., Грекова С.В., Шамбазова Р.Р., Белашова М.М., за ч.1 ст.285, п. „В“ ч.3 ст.286 КК РФ (зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків) відмовлено за відсутністю в діях вказаних осіб складу злочину”, — пояснив адвокат.
М.Полозов зазначив, що оскаржить постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. Проте, уточнив він, для підготовки вмотивованої скарги потрібно ознайомитися з матеріалами перевірки, зокрема судово-медичною експертизою, протоколом огляду місця події, протоколами допиту осіб, отриманими під час перевірки.
Нагадаємо, Веджіє Кашка померла після обшуку в її будинку співробітниками ФСБ РФ.