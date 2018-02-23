В оккупированном Крыму отказались возбуждать дело по факту смерти Веджие Кашка

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63830 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78150 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107557 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104575 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111549 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117092 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134328 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В оккупированном Крыму отказались возбуждать дело по факту смерти Веджие Кашка

В оккупированном Крыму отказались возбуждать дело по факту смерти Веджие Кашка

Киев  •  УНН

 • 7785 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Так называемые правоохранительные органы оккупированного Крыма отказались расследовать дело по факту смерти ветеранки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту смерти Веджие Кашка", - написал он.

Н.Полозов сообщил, что в конце января 2018 года старший следователь следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ в Республике Крым майор юстиции Балашова Н.В. вынесла постановление об отказе в возбуждении двух уголовных дел по факту смерти Веджие Кашка.

"В возбуждении первого уголовного дела по ч.1 ст.105, ч.1 ст.109, ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное убийство, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) отказано за отсутствием события преступления. В нарушении второго уголовного дела в отношении сотрудников МВД по Республике Крым Кашпанова С.А., Светикова Р.В., Грекова С.В., Шамбазова Р.Р., Белашова Н.Н., по ч.1 ст.285, п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) отказано за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления", - пояснил адвокат.

М.Полозов отметил, что обжалует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, уточнил он, для подготовки мотивированной жалобы нужно ознакомиться с материалами проверки, в частности судебно-медицинской экспертизой, протоколом осмотра места происшествия, протоколами допроса лиц, полученными в ходе проверки.

Напомним, Веджие Кашка умерла после обыска в ее доме сотрудниками ФСБ РФ.

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