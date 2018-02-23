В оккупированном Крыму отказались возбуждать дело по факту смерти Веджие Кашка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Так называемые правоохранительные органы оккупированного Крыма отказались расследовать дело по факту смерти ветеранки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту смерти Веджие Кашка", - написал он.
Н.Полозов сообщил, что в конце января 2018 года старший следователь следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ в Республике Крым майор юстиции Балашова Н.В. вынесла постановление об отказе в возбуждении двух уголовных дел по факту смерти Веджие Кашка.
"В возбуждении первого уголовного дела по ч.1 ст.105, ч.1 ст.109, ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное убийство, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) отказано за отсутствием события преступления. В нарушении второго уголовного дела в отношении сотрудников МВД по Республике Крым Кашпанова С.А., Светикова Р.В., Грекова С.В., Шамбазова Р.Р., Белашова Н.Н., по ч.1 ст.285, п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) отказано за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления", - пояснил адвокат.
М.Полозов отметил, что обжалует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, уточнил он, для подготовки мотивированной жалобы нужно ознакомиться с материалами проверки, в частности судебно-медицинской экспертизой, протоколом осмотра места происшествия, протоколами допроса лиц, полученными в ходе проверки.
Напомним, Веджие Кашка умерла после обыска в ее доме сотрудниками ФСБ РФ.