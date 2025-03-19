В окупантів у Криму загуркотіло: уражено ворожі ППО та РЛС, судна та гелікоптер - відео ГУР

Нищівних ударів завдано по ворожих РЛС, комплексах ППО, суднах та гелікоптеру Мі-8 у тимчасово окупованому Криму, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у середу, показавши відео, пише УНН.

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"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", - зазначили у розвідці.

На відео, як вказали у ГУР, - результати успішної демілітаризації півострова: уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

48Я6-К1 “Подльот” (2 шт.);

1Л125”Ніобій-СВ” (2 шт.);

39Н6 “Каста 2Е2” (3 шт.);

9С19 “Імбірь”;

“Нєбо-СВ”;

С-300ВМ;

“Нєбо-М”;

59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

БРЛС “Мис”.

"Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а ще - три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "фьодор урюпін" та вертоліт Мі-8 російських окупантів", - повідомили у ГУР.

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