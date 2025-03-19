У оккупантов в Крыму загрохотало: поражены вражеские ПВО и РЛС, суда и вертолет - видео ГУР
Киев • УНН
ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.
Сокрушительные удары нанесены по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 во временно оккупированном Крыму, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в среду, показав видео, пишет УНН.
Детали
"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед меткими ударами воинов ГУР МО Украины", - отметили в разведке.
На видео, как указали в ГУР, - результаты успешной демилитаризации полуострова: поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС):
- 48Я6-К1 “Подлет” (2 шт.);
- 1Л125”Ниобий-СВ” (2 шт.);
- 39Н6 “Каста 2Е2” (3 шт.);
- 9С19 “Имбирь”;
- “Небо-СВ”;
- С-300ВМ;
- “Небо-М”;
- 59Н6-Е “Противник-ГЕ”;
- БРЛС “Мыс”.
"Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три московитских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "федор урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - сообщили в ГУР.
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