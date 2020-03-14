В Одесі на подвір'ї будинку вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одесі на подвір'ї приватного житлового будинку вибухнула граната. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася 13 березня ввечері. Невідомі кинули гранату на подвір'я будинку. Вибухом пошкоджено стіну будинку та зелені насадження довкола, ніхто з людей не пострадав.
Правоохоронці оглянули місце події та вилучили фрагменти гранати.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).
Як повідомляв УНН, днями невідомі кинули гранату поряд з будинком у місті Рені.