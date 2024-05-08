В Одесі чоловік зарізав підлітка за відмову дати закурити: що відомо

В Одесі 6 квітня пізно ввечері 24-річний чоловік зарізав 16-річного хлопця після того, як він відмовив йому дати закурити. Підліток помер до приїзду медиків. Нападнику повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

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За даними поліцію, ввечері 6 квітня на вулиці Варненській двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою їх гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика і захотіли закурити. 16-річні приятелі відмовили незнайомцям. Через це, за даними правоохоронців, двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину.

Один зловмисник побив одного підлітка, але той, скористався сльозогінним балончиком і втік. Пізніше він зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги.

У той самий час другий чоловік в ході сутички з другим школярем вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце. Коли побитий юнак повернувся, постраждалий хлопець лежав на землі, а компанії незнайомців вже не було. Він викликав "швидку".

Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків. Попередньо, смерть хлопця настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи - йдеться у повідомленні.

Вже наступного ранку правоохоронці затримали нападника його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі міста. Ним виявився 24-річний житель Харкова.

Криміналісти дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій. Як повідомляється, результати дослідження підтвердили причетність молодика до скоєння злочину.

Під час проведення слідчих дій він розповів, що викинув знаряддя злочину на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік від місця події. Правоохоронці вилучили ніж та разом з іншими речовими доказами скерують на експертизу.

За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодикові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За фактом побиття другого підлітка розпочато провадження за статтею 125 ККУ. Слідство триває.

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