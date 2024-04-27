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З’ясовували стосунки: 23-річний вчитель напав з ножем на двох колишніх учнів, один з них - загинув

З’ясовували стосунки: 23-річний вчитель напав з ножем на двох колишніх учнів, один з них - загинув

Київ • УНН

 • 34911 перегляди

У Житомирській області 23-річний вчитель наніс ножові поранення двом колишнім учням, вбивши одного і важко поранивши іншого, після того, як конфлікт через дівчину переріс у бійку.

На Житомирщині 23-річний вчитель напав з ножем на двох колишніх учнів. Один з юнаків загинув, за життя іншого борються медики, передає УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.

Деталі

За даними правоохоронців, подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та медики.

Як стало відомо правоохоронцям, двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, нині борються медики.

Оперативники розшукали підозрюваного за місцем проживання та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж, та відправили його на експертне дослідження.

Додамо

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Слідство клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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