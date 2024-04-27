Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

На Житомирщине 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников. Один из юношей погиб, за жизнь другого борются медики, передает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло вечером 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что возле магазина двое юношей получили ножевые ранения от незнакомца. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и медики.

Как стало известно правоохранителям, двое парней приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку. 23-летний мужчина достал нож и начал наносить удары оппонентам. Для 17-летнего жителя пгт Хорошева ранения стало смертельным. За жизнь его сверстника, жителя с. Краевщины, сейчас борются медики.

Оперативники разыскали подозреваемого по месту жительства и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские нашли и изъяли вероятное орудие преступления - нож, и отправили его на экспертное исследование.

Добавим

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение тяжких преступлений мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.