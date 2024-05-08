В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно

В Одессе 6 апреля поздно вечером 24-летний мужчина зарезал 16-летнего парня после того, как он отказал ему дать закурить. Подросток скончался до приезда медиков. Нападавшему сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным полицию, вечером 6 апреля на улице Варненской двое несовершеннолетних сверстников спешили домой до наступления комендантского часа. По дороге их окликнули молодые мужчины, которые сидели на скамейке возле детской площадки и захотели закурить. 16-летние приятели отказали незнакомцам. Из-за этого, по данным правоохранителей, двое недовольных молодых людей из компании начали с ними словесную перепалку и потасовку.

Один злоумышленник избил одного подростка, но тот, воспользовался слезоточивым баллончиком и убежал. Позже он позвонил в одну из частных охранных фирм с просьбой помощи.

В то же время второй мужчина в ходе стычки со вторым школьником ударил его ножом в грудь, повредив сердце. Когда избитый юноша вернулся, пострадавший парень лежал на земле, а компании незнакомцев уже не было. Он вызвал "скорую".

Приехали охранники, пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков. Предварительно, смерть парня наступила в результате травмы сердца и острой кровопотери. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы - говорится в сообщении.

Уже на следующее утро правоохранители задержали нападавшего его в арендованной квартире в Хаджибейском районе города. Им оказался 24-летний житель Харькова.

Криминалисты исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий. Как сообщается, результаты исследования подтвердили причастность молодого человека к совершению преступления.

Во время проведения следственных действий он рассказал, что выбросил орудие преступления на козырек над подъездом жилого дома неподалеку от места происшествия. Правоохранители изъяли нож и вместе с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу.

При наличии достаточных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, полицейские ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По факту избиения второго подростка начато производство по статье 125 УКУ. Следствие продолжается.

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