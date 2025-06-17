В Одесі атака рф забрала життя, 17 поранених, руйнування в історичному центрі

$41.450.04
47.690.39
ukenru
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
05:57 • 3708 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
05:19 • 12551 перегляди
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає
16 червня, 19:28 • 63814 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 60694 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 96187 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 92884 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 94888 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 173511 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 81342 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 78869 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
52%
748мм
Популярнi новини
Київ під атакою ворожих "Шахедів": працює ППО, зафіксовано падіння уламків, горять автівки16 червня, 21:40 • 24444 перегляди
Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"- Повітряні сили ЗСУ16 червня, 21:59 • 22428 перегляди
Масована атака рф на Київ: щонайменше 14 загиблих, понад 40 постраждалих16 червня, 22:15 • 29009 перегляди
У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів16 червня, 22:46 • 27207 перегляди
Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА16 червня, 23:28 • 26024 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 154140 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 175906 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 204937 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 276647 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 332470 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 32810 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 50061 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 114589 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 140012 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 97687 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

В Одесі атака рф забрала життя, 17 поранених, руйнування в історичному центрі

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Російська атака на Одесу призвела до загибелі 60-річної жінки та поранення 17 людей, серед яких вагітна і неповнолітня. Зруйновано будинки в історичному центрі міста, дитячий садок.

В Одесі атака рф забрала життя, 17 поранених, руйнування в історичному центрі

В Одесі атака російських військ забрала життя людини, відомо про 17 постраждалих, у тому числі про неповнолітню дівчину та вагітну жінку, серед пошкоджених є будинки в історичному центрі Одеси, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою. Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина

- написав Кіпер.

З його слів, госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

"росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр", - повідомив Кіпер.

ДСНС показала наслідки атаки рф на Одесу.

Атака рф по Україні забрала життя 15 людей, поранено 72, у Києві тривають пошуки17.06.25, 09:00 • 2572 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9