В Одесі атака рф забрала життя, 17 поранених, руйнування в історичному центрі

В Одесі атака російських військ забрала життя людини, відомо про 17 постраждалих, у тому числі про неповнолітню дівчину та вагітну жінку, серед пошкоджених є будинки в історичному центрі Одеси, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою. Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина - написав Кіпер.

З його слів, госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

"росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр", - повідомив Кіпер.

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