В Одессе атака рф унесла жизни, 17 раненых, разрушения в историческом центре

В Одессе атака российских войск унесла жизнь человека, известно о 17 пострадавших, в том числе о несовершеннолетней девушке и беременной женщине, среди поврежденных есть дома в историческом центре Одессы, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. В настоящее время продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой. В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка - написал Кипер.

По его словам, госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

"россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр", - сообщил Кипер.

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