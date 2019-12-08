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В МВС підготують проекти законів для підвищення пожежної безпеки

В МВС підготують проекти законів для підвищення пожежної безпеки

Київ • УНН

 • 10834 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ ініціюватиме підвищення відповідальності за порушення правил протипожежної безпеки. Про це повідомив заступник МВС Антон Геращенко сказав під час зустрічі з журналістами, яка відбулася в Одесі, передає УНН.

За словами Геращенка, трагедія в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу пов’язана з тим, що в країні і досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку. У зв’язку з цим МВС ініціює подання до Кабміну пакету законопроектів, спрямованих на підвищення такої відповідальності.

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“По-перше, ми ініціюємо, щоб у бюджетних закладах був передбачений обов’язковий відсоток від коштів, які їм виділяються, на вирішення питань протипожежної безпеки. Також ми ініціюємо, щоб уся інформація про перевірки державних об’єктів, які є небезпечними під час перебування у них багатьох людей, публікувалася. Щоб батьки, наприклад, знали, які проблеми з протипожежною безпекою є у тому чи іншому коледжі, школі, дитячому садку чи виші. Ще одним законопроектом ми передбачаємо можливість для приватних підприємств укладати договори зі страховими компаніями, які будуть оцінювати стан дотримання протипожежної безпеки та повідомляти про результати ДСНС. Крім того, ми ініціюємо підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. На сьогодні відповідальність для керівника закладу, у якому виявлені порушення, — всього 170 гривень штрафу. Тому керівники просто ігнорують норми протипожежної безпеки, що в кінцевому результаті і призводить до таких трагедій, як в Одесі”, — зазначив заступник Міністра. Він висловив співчуття родинам загиблих і підкреслив, що поліція, яка наразі розслідує кримінальне провадження, дасть відповідну правову оцінку діям усіх, хто має до цього відношення.

“Крім трагедії, ми бачили і прояви справжнього героїзму. Коли вчителька, врятувавши життя десяткам дітей, загинула сама. Також я можу сказати, що будуть питання у поліції до інших керівників та вчителів цього закладу, які вийшли з будівлі самі і залишили дітей у небезпеці. Нагадаю, що є така стаття Кримінального кодексу України, — залишення у небезпеці. Усі ці обставини будуть з’ясовуватися в ході слідства”, — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду перевірити стан протипожежної безпеки у закладах освіти та громадських місцях.

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