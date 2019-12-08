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Зеленський доручив уряду перевірити стан протипожежної безпеки у закладах освіти та громадських місцях

Зеленський доручив уряду перевірити стан протипожежної безпеки у закладах освіти та громадських місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України до 10 січня провести перевірку стану протипожежної безпеки в закладах освіти та громадських місцях. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кабміну.

"За дорученням Президента, до 10 січня Кабінет Міністрів України проведе детальну перевірку стану протипожежної і техногенної безпеки дитсадків, шкіл, закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури та подібних об'єктів. Також прискіпливі перевірки мають відбутися у торгово-розважальних центрах, кінотеатрах, ресторанах, готелях тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дізнався, що будівля одеського коледжу, де відбулася масштабна пожежа, під час якої загинули (станом на ранок 8 грудня) 10 людей, востаннє перевірялася 5 років тому - у червні 2014 року.

Після чого Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийняв рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС через пожежу, яка трапилася у місцевому коледжі.

Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. 

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