Зеленський доручив уряду перевірити стан протипожежної безпеки у закладах освіти та громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України до 10 січня провести перевірку стану протипожежної безпеки в закладах освіти та громадських місцях. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кабміну.
"За дорученням Президента, до 10 січня Кабінет Міністрів України проведе детальну перевірку стану протипожежної і техногенної безпеки дитсадків, шкіл, закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури та подібних об'єктів. Також прискіпливі перевірки мають відбутися у торгово-розважальних центрах, кінотеатрах, ресторанах, готелях тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дізнався, що будівля одеського коледжу, де відбулася масштабна пожежа, під час якої загинули (станом на ранок 8 грудня) 10 людей, востаннє перевірялася 5 років тому - у червні 2014 року.
Після чого Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийняв рішення звільнити керівника департаменту освіти Одеської ОДА та керівника і заступника Одеської ДСНС через пожежу, яка трапилася у місцевому коледжі.
Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач.