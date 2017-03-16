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В.Медведчук: рішення РНБО виглядає непослідовним і абсурдним

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук вважає рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі непослідовним і абсурдним, передає УНН

"Європа вкрай жорстко відреагувала на рішення Ради національної безпеки і оборони України про повне припинення транспортного сполучення з Донбасом. Штеффан Зіберт, представник канцлера ФРН Ангели Меркель, зробив резонансну заяву: “Націоналізація на непідконтрольній території, визнання цього ускладнює і без того складну ситуацію. Не виконуються мирні домовленості. Ні з боку Москви, ні з боку Києва. Ми стурбовані рішенням РНБО про зупинку зв’язків, я вважаю, що це ще більше віддаляє Донбас”. Офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер був ще більш категоричний: “З нашої точки зору, таке рішення не сприяє деескалації, воно швидше, навпаки, підсилює сепаратистські тенденції", - зауважив В.Медведчук.

"Цікавий факт: більшість наших “незалежних”, проєвропейських, “демократичних” ЗМІ не вважають за потрібне донести думку Німеччини — країни, внесок якої в питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі складно переоцінити, до широкої української аудиторії. Воно і зрозуміло: в Берліні адже кажуть неприємні для української влади речі", - наголосив він.

Цілком очевидно: блокада Донбасу не тільки суперечить Мінським угодами, якими передбачалося повне відновлення соціально-економічних зв’язків, але і є непереборною перешкодою для реінтеграції Донбасу. Як зазначив президент України, “це знищило Україну на Донбасі”. На цьому тлі рішення РНБО виглядає, м’яко кажучи, непослідовним і абсурдним, про що вже заявив глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

"Спочатку уряд протягом місяця переконує країну в тому, що блокада Донбасу — це загроза енергетичного комплексу та національної безпеки, а потім РНБО цю загрозу ... реалізує. Спочатку влада твердить, що повна ізоляція Донбасу призведе до втрати мільярдів доларів валютних надходжень в країну, а потім заявляє, що блокада потрібна. Спочатку Кабмін вводить надзвичайні заходи в енергетиці і приймає постанову, яка затверджує Порядок переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції, а через два тижні рішення РНБО позбавляє сенсу ці кроки уряду. Спочатку Київ просить допомоги міжнародного співтовариства в захисті критичної інфраструктури від терористичних атак і Радбез ООН підтримує запропоновану Україною резолюцію, а через місяць виявляється, що Київ сам створює перешкоди для роботи таких об’єктів. Спочатку влада приймає план реінтеграції Донбасу, а через два місяці ставить на ньому хрест, припиняючи всі економічні зв’язки з регіоном", - підкреслив політик.

"Після рішення РНБО суперечлива, непослідовна позиція України стала очевидною і для світової спільноти. Заява Берліна про те, що рішення Києва про припинення транспортного сполучення з непідконтрольними територіями “посилює сепаратистські тенденції”, вельми показово. Складається враження, що реінтеграція Донбасу і збереження територіальної цілісності України хвилюють Німеччину набагато більше, ніж Київ", - резюмував В.Медведчук.

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