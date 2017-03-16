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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: решение СНБО выглядит непоследовательным и абсурдным

В.Медведчук: решение СНБО выглядит непоследовательным и абсурдным

Киев • УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук считает решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе непоследовательным и абсурдным, передает УНН.

"Европа крайне жестко отреагировала на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о полном прекращении транспортного сообщения с Донбассом. Штеффан Зиберт, представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделал резонансное заявление: "Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс". Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер был еще более категоричен: "С нашей точки зрения, такое решение не способствует деэскалации, оно скорее, наоборот, усиливает сепаратистские тенденции", - отметил В.Медведчук.

"Интересный факт: большинство наших "независимых", проевропейских, "демократических" СМИ не сочло нужным донести мнение Германии — страны, вклад которой в вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе сложно переоценить, — до широкой украинской аудитории. Оно и понятно: в Берлине ведь говорят нелицеприятные для украинской власти вещи", - подчеркнул он.

Совершенно очевидно: блокада Донбасса не только противоречит Минским соглашениям, которыми предусматривалось полное восстановление социально-экономических связей, но и является непреодолимым препятствием для реинтеграции Донбасса. Как отметил президент Украины, "это уничтожило Украину на Донбассе". На этом фоне решение СНБО выглядит, мягко говоря, непоследовательно и абсурдно, о чем уже заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Сначала правительство в течение месяца убеждает страну в том, что блокада Донбасса ― это угроза энергетическому комплексу и национальной безопасности, а затем СНБО эту угрозу… реализует. Сначала власть твердит, что полная изоляция Донбасса приведет к потере миллиардов долларов валютных поступлений в страну, а потом заявляет, что блокада нужна. Сначала Кабмин вводит чрезвычайные меры в энергетике и принимает постановление, утверждающее Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции, а через две недели решение СНБО лишает смысла эти шаги правительства. Сначала Киев просит помощи международного сообщества в защите критической инфраструктуры от террористических атак и Совбез ООН поддерживает предложенную Украиной резолюцию, а через месяц оказывается, что Киев сам создает препятствия для работы таких объектов. Сначала власть принимает план реинтеграции Донбасса, а спустя два месяца ставит на нем крест, прекращая все экономические связи с регионом", - подчеркнул политик.

"После решения СНБО противоречивая, непоследовательная позиция Украины стала очевидной и для мирового сообщества. Заявление Берлина о том, что решение Киева о прекращении транспортного сообщения с неподконтрольными территориями "усиливает сепаратистские тенденции", весьма показательно. Складывается впечатление, что реинтеграция Донбасса и сохранение территориальной целостности Украины волнуют Германию намного больше, чем Киев", - резюмировал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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