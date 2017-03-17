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В.Лутковська оскаржила надання нових повноважень слідчим

В.Лутковська оскаржила надання нових повноважень слідчим

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська оскаржує в Конституційному суді норми КПК щодо надання нових повноважень слідчим органів Державної кримінально-виконавчої служби України, передає УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У поданні В.Лутковської до Конституційного Суду України йдеться про те, що Законом України “Про Вищу раду правосуддя” статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України було доповнено новою частиною шостою такого змісту: “Слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України”.

Уповноважений акцентує увагу на тому, що аналіз законодавства свідчить, що слідчі органів Державної кримінально-виконавчої служби є працівниками служби. Відповідно, вони підконтрольні та підзвітні керівнику служби, є залежними від керівника ієрархічно та на практичному рівні. У свою чергу керівник служби здійснює керівництво всією службою, здійснює призначення на керівні посади, несе персональну відповідальність за виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

Таким чином, законодавець віддав функцію розслідування злочинів, які вчинені безпосередньо працівниками служби або вчинені у зв’язку з невиконанням працівниками служби своїх прямих обов’язків, самим же працівникам служби, які є ієрархічно, інституційно підконтрольні та підзвітні керівнику служби.

“Водночас законодавство унеможливлює здійснення незалежного розслідування за відповідними скаргами, що в свою чергу призводить до невиконання державою конституційного обов’язку забезпечувати ефективне розслідування відповідних злочинів. У результаті, незважаючи на фундаментальну значимість, конституційна заборона тортур чи нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, а також заборона свавільного позбавлення життя є неефективною”, — наголошується у поданні Уповноваженого з прав людини.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання Уповноваженого передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНН, за інформацією уповноважений з прав людини в Росії, В.Лутковська надала список 400 росіян, ув’язнених на території України.

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