В.Лутковская обжаловала предоставления новых полномочий следователям

В представлении В.Лутковской в ​​Конституционный Суд Украины говорится о том, что Законом Украины "О Высшем совете правосудия" статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины было дополнено новой частью шестой следующего содержания: "Следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ".

Уполномоченный акцентирует внимание на том, что анализ законодательства показывает, что следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы являются работниками службы. Соответственно, они подконтрольны и подотчетны руководителю службы, являются зависимыми от руководителя иерархически и на практическом уровне. В свою очередь руководитель службы осуществляет руководство всей службой, осуществляет назначение на руководящие должности, несет персональную ответственность за выполнение задач Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Таким образом, законодатель отдал функцию расследования преступлений, совершенных непосредственно работниками службы или совершенные в связи с невыполнением работниками службы своих прямых обязанностей, самим же работникам службы, которые являются иерархически, институционально подконтрольные и подотчетные руководителю службы.

"Вместе с тем законодательство делает невозможным осуществление независимого расследования по соответствующим жалобам, что в свою очередь приводит к невыполнению государством конституционной обязанности обеспечивать эффективное расследование соответствующих преступлений. В результате, несмотря на фундаментальную значимость, конституционное запрещение пыток или бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также запрет произвольного лишения жизни является неэффективным ", - отмечается в представлении Уполномоченного по правам человека.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление Уполномоченного передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНН, по информации уполномоченной по правам человека в России, В.Лутковская предоставила список 400 россиян, заключенных на территории Украины.