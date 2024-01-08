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В лікарні помер один з поранених внаслідок атаки на Харків 2 січня

В лікарні помер один з поранених внаслідок атаки на Харків 2 січня

Київ • УНН

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Померла жертва нападу в Харкові 2 січня, в результаті чого кількість загиблих зросла до трьох.

До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки на Харків 2 січня. В лікарні помер один з постраждалих чоловіків, який тривалий час перебував у важкому стані. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані

- повідомив голова ОВА. 

Доповнення

російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами.

Нагадаємо 

2 січня збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі.  Тоді загинули дві людини загинуло, ще 62 — поранено.

«Схожа на ракету з парадів у Північній Кореї»: озвучені нові підтвердження, що рф вже використовує північнокорейські ракети 06.01.24, 21:11 • 107912 переглядiв

Тетяна Краєвська

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