В лікарні помер один з поранених внаслідок атаки на Харків 2 січня
Київ • УНН
Померла жертва нападу в Харкові 2 січня, в результаті чого кількість загиблих зросла до трьох.
До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки на Харків 2 січня. В лікарні помер один з постраждалих чоловіків, який тривалий час перебував у важкому стані. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані
Доповнення
російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами.
Нагадаємо
2 січня збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Тоді загинули дві людини загинуло, ще 62 — поранено.
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