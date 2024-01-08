В больнице умер один из раненых в результате атаки на Харьков 2 января

До трех возросло количество жертв вражеской атаки на Харьков 2 января. В больнице скончался один из пострадавших мужчин, который длительное время находился в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января, - 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии - сообщил председатель ОВА.

Дополнение

российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами.

Напомним

2 января вооруженные силы рф нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Было зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. Тогда погибли два человека погибли, еще 62 - ранены.

"Похожа на ракету с парадов в Северной Корее": озвучены новые подтверждения, что рф уже использует северокорейские ракеты