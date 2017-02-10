В.Лапа констатував катастрофічні наслідки АЧС

“Існують спроби зв’язати цей факт (поширення спалахів АЧС — ред.) із створенням Держпродспоживслужби, проте вони не витримують критики, оскільки динаміка була вкрай негативною і до цього. Проблема глибше, в тому числі на моє переконання в недостатньому розумінні глибини проблеми і можливих наслідків на політичному рівні. Звичайно, це не військова агресія на Сході і не загроза гуманітарної катастрофи в Авдіївці, але вже зараз консолідовані втрати держави і бізнесу сягнули сотень мільйонів гривень і це далеко не межа”, — повідомив В.Лапа.

Він зазначив, що останні випадки захворювання на АЧС пов’язані із порушенням санітарно-технічних норм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінагрополітики заявили, що боротимуться з АЧС щонайменше ще три роки

“Щонайменше три випадки із останніх захворювань (на АЧС - ред.) в Донецькій і Луганській областях пов’язані із використанням відходів харчування військових частин безпосередньо в підсобному господарстві, а також в домогосподарствах населення. Навіть в звичайній ситуації така практика має супроводжуватись термічною обробкою відходів, а зараз за рішенням ДНПК їх використання взагалі заборонене. Відповідні листи керівникам силових відомств надіслані, залишається сподіватись, що цьому питанню буде приділена належна увага.

Рівненська область. Причиною остатнього випадку став впольований хворий дикий кабан, при тому що полювання відбувалось після закінчення сезону і мисливець не направив матеріал на обов’язкові дослідження. Такі дії, що спричинили втрату можливості надалі вирощувати свиней близько 400 домогосподарствам і втрати місцевих бюджетів на компенсацію вилучених свиней на суму близько 100 тис грн, по нинішньому законодавству караються штрафом в сумі 51 грн”, — розповів В.Лапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аграрний комітет ВРУ хоче звіт Т.Кутового щодо боротьби з АЧС

Він наголосив, що без посилення відповідальності ефективна боротьба із захворюванням є неможливою.

“Відповідний законопроект (який також передбачає низку стимулюючих заходів, таких як компенсація втрат для товарних господарств в залежності від рівня біобезпеки,запровадження компартметалізації, тощо) зараз доопрацьовується Мінагрополітики, і ближчим часом буде винесений на погодження центральних органів виконавчої влади”, - додав В.Лапа.

Нагадаємо, 30 січня, близько двох тисяч свиней умертвили через АЧС на Кіровоградщині.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.