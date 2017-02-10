В.Лапа констатировал катастрофические последствия АЧС

"Существуют попытки связать этот факт (распространение вспышек АЧС - ред.) с созданием Госпродпотребслужбы, однако они не выдерживают критики, поскольку динамика была крайне негативной и до этого. Проблема глубже, в том числе по моему убеждению в недостаточном понимании глубины проблемы и возможных последствий на политическом уровне. Конечно, это не военная агрессия на Востоке и не угроза гуманитарной катастрофы в Авдеевке, но уже сейчас консолидированные потери государства и бизнеса достигли сотен миллионов гривен и это далеко не предел", - сообщил В.Лапа.

Он отметил, что последние случаи заболевания АЧС связаны с нарушением санитарно-технических норм.

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"По меньшей мере три случая из последних заболеваний (на АЧС - ред.) в Донецкой и Луганской областях связаны с использованием отходов питания воинских частей непосредственно в подсобном хозяйстве, а также в домохозяйствах населения. Даже в обычной ситуации такая практика должна сопровождаться термической обработкой отходов, а сейчас по решению ДНПК их использование вообще запрещено. Соответствующие письма руководителям силовых ведомств направлены, остается надеяться, что этому вопросу будет уделено должное внимание.

Ровенская область. Причиной последнего случая стал убитый больной дикий кабан, при том что охота происходила после окончания сезона и охотник не направил материал на обязательные исследования. Такие действия, которые повлекли потерю возможности в дальнейшем выращивать свиней около 400 домохозяйствам и потери местных бюджетов на компенсацию изъятых свиней на сумму около 100 тыс грн, по нынешнему законодательству наказываются штрафом в сумме 51 грн", - рассказал В.Лапа.

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Он подчеркнул, что без усиления ответственности эффективная борьба с заболеванием невозможна.

"Соответствующий законопроект (который также предусматривает ряд стимулирующих мер, таких как компенсация потерь для товарных хозяйств в зависимости от уровня безопасности, внедрение компартметализации и т.д.) сейчас дорабатывается Минагрополитики, и в ближайшее время будет вынесен на согласование центральным органам исполнительной власти", - добавил В.Лапа.

Напомним, 30 января, около двух тысяч свиней умертвили из-за АЧС в Кировоградской области.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.