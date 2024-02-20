В київському готелі на Печерську після конфлікту один з відвідувачив вистрелив в іншого з травматичного пістолету

Під час конфлікту в одному з готелів столичного Печерська сталася стрілянина, поранений чоловік. Про це повідомила поліція Києва, передає УНН.

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Поліція повідомила, що під час раптово виниклого конфлікту між двома відвідувачами один з них вдарив іншого, а потім дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у бік потерпілого. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прибула на місце події, встановила особу нападника – уродженця Львівщини 1998 року народження. Його затримано, і за скоєне йому загрожує до семи років увʼязнення.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомлено про підозру.

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