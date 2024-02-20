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В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:36  •  14710 просмотра

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Во время конфликта между двумя посетителями отеля в Печерском районе Киева был ранен мужчина, нападавшего задержали, ему грозит до семи лет заключения.

Во время конфликта в одном из отелей столичного Печерска произошла стрельба, ранен мужчина. Об этом сообщила полиция Киева, передает УНН.

Детали

Полиция сообщила, что во время внезапно возникшего конфликта между двумя посетителями один из них ударил другого, а затем достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшего. Пострадавший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая прибыла на место происшествия, установила личность нападавшего - уроженца Львовщины 1998 года рождения. Он задержан, и за содеянное ему грозит до семи лет заключения.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Задержанному сообщено о подозрении.

Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой16 февраля 2024, 07:11 • 91788 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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В киевской гостинице на Печерске после конфликта один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета

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