В Києві за минулу добу виявили 198 хворих на COVID-19, двоє осіб померли

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"198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Загалом, з початку пандемії в Києві – 5 257 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221 129", – повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Захворіли: 121 жінка віком від 21 до 86 років, 69 чоловіків віком від 18 до 82 років. А також 4 дівчинки від 5 до 12 років і 4 хлопчики від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус. А також 20 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 310 людей. Загалом коронавірус подолали 214 009 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Солом’янському – 45 та в Святошинському районі – 29 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Додамо

За добу 13 серпня в Україні зафіксували 1 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували 641 особу, помер 21 хворий, одужала 791 особа.

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.