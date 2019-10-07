В Італії затонув човен з мігрантами, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Італії берегова охорона повідомила про щонайменше дев’ятьох загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами біля острова Сицилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше дев’ять людей загинули, коли човен, що перевозив десятки мігрантів, затонув біля узбережжя острова Лампедуза, що на півдні від Сицилії", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що рятувальні судна врятували 22 людини. Пошукові операції розпочались після того, як в неділю стало відомо про аварію на кораблі, який перевозив 50 людей.
Зазначається, що у Міжнародній організації з міграції ООН повідомили, що човен відплив з Тунісу і перевозив туніських та західноафриканських мігрантів.
"Тільки цього року в Середземномор'ї загинуло понад 1000 людей, більшість - на маршруті з Лівії в Європу", - розповів прессекретар УВКБ ООН Чарлі Якслі.
Нагадаємо, в Індії перекинувся пасажирський човен, є загиблі.