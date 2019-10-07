В Италии затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Италии береговая охрана сообщила о как минимум девяти погибших в результате аварии лодки с мигрантами у острова Сицилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере девять человек погибли, когда лодка, перевозившая десятки мигрантов, затонула у побережья острова Лампедуза, что к югу от Сицилии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасательные суда спасли 22 человека. Поисковые операции начались после того, как в воскресенье стало известно об аварии на корабле, который перевозил 50 человек.
Отмечается, что в Международной организации по миграции ООН сообщили, что лодка отплыла из Туниса и перевозила тунисских и западноафриканских мигрантов.
"Только в этом году в Средиземноморье погибло более 1000 человек, большинство - на маршруте из Ливии в Европу", - рассказал пресс-секретарь УВКБ ООН Чарли Яксли.
Напомним, у Индии перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие.