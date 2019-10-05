В Індії перекинувся пасажирський човен, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Індії перекинувся човен, який перевозив близько 80 людей. Повідомляється про трьох загиблих. Про це повідомили на телеканалі NDTV, передає УНН.
Щонайменше троє людей потонули, ще 20 зникли безвісти після того, як човен, який перевозив близько 80 людей, перекинувся в річці Махананда в районі Катіхар штату Біхар.
"З першого погляду, здається, це випадок перевантаження. Човен мав місткість 40 пасажирів, але перевозив майже вдвічі більше їх кількості. Поки що встановили особи трьох загиблих: літнього чоловіка, жінки та дитини. Багато пасажирів дістались безпечного місця чи були врятовані. Більше 20 людей ще слід розшукати. Для цього викликали професійних водолазів», - прокоментував телеканалу старший офіцер поліції Панкай Кумар.
Зазначається, що інцидент стався на кордоні Біхар-Бенгалія близько 20:15 в четвер поблизу від Джаганнатпура Гата, коли мешканці села Ваджідпур поверталися після покупок на ринку сусіднього штату Рампур Хат, який розташований через річку.
Нагадаємо, в Індії 16 вересня в результаті перекидання човна з туристами загинули 12 осіб.