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В Индии перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие

Киев • УНН

 • 9797 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Индии перевернулась лодка, перевозивший около 80 человек. Сообщается о трех погибших. Об этом сообщили на телеканале NDTV, передает УНН.

В Индии перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие

По меньшей мере три человека утонули, еще 20 пропали без вести после того, как лодка, перевозивший около 80 человек, перевернулся в реке Махананда в районе Катихар штата Бихар.

"С первого взгляда, кажется, это случай перегрузки. Лодка имела емкость 40 пассажиров, но перевозил почти вдвое больше их количества. Пока установили личности трех погибших: пожилого мужчины, женщины и ребенка. Многие пассажиры добрались безопасного места были спасены. Более 20 людей еще предстоит разыскать. Для этого вызвали профессиональных водолазов", - прокомментировал телеканалу старший офицер полиции Панкай Кумар.

Отмечается, что инцидент произошел на границе Бихар-Бенгалия около 20:15 в четверг вблизи Джаганнатпура Гата, когда жители села Ваджидпур возвращались после покупок на рынке соседнего штата Рампур Хат, который расположен через реку.

Напомним, в Индии 16 сентября в результате опрокидывания лодки с туристами погибли 12 человек.

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