В Італії розпочався страйк авіаційних диспетчерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Майже 40% внутрішніх та міжнародних рейсів найбільшої авіакомпанії країни “Alitalia” скасовані сьогодні внаслідок чотиригодинного страйку, оголошеного профспілками авіаційних диспетчерів, передає УНН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Також в аеропортах Мілану відбудеться цілодобовий страйк авіаційних працівників.
Разом з тим, заплановані у пікові періоди з 7-ї до 10-ї ранку та з 6-ї до 9-ї вечора рейси з міста здійснюватимуться за графіком.
Нагадаємо, що авіакомпанія “Alitalia” не має прибутків з 1999 року. Також трирічна програма реструктуризації та фінансові вливання з боку компанії “Etihad Airways”, яка придбала її контрольний пакет, наразі не призвели до позитивних зрушень.
Як повідомляв УНН, 13 березня страйки паралізували роботу аеропортів Берліна.