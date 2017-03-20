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В Італії розпочався страйк авіаційних диспетчерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Майже 40% внутрішніх та міжнародних рейсів найбільшої авіакомпанії країни “Alitalia” скасовані сьогодні внаслідок чотиригодинного страйку, оголошеного профспілками авіаційних диспетчерів, передає УНН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Також в аеропортах Мілану відбудеться цілодобовий страйк авіаційних працівників.

Разом з тим, заплановані у пікові періоди з 7-ї до 10-ї ранку та з 6-ї до 9-ї вечора рейси з міста здійснюватимуться за графіком.

Нагадаємо, що авіакомпанія “Alitalia” не має прибутків з 1999 року. Також трирічна програма реструктуризації та фінансові вливання з боку компанії “Etihad Airways”, яка придбала її контрольний пакет, наразі не призвели до позитивних зрушень.

Як повідомляв УНН, 13 березня страйки паралізували роботу аеропортів Берліна.

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