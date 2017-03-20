В Италии началась забастовка авиационных диспетчеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Почти 40% внутренних и международных рейсов крупнейшей авиакомпании страны "Alitalia" отменены сегодня в результате четырехчасовой забастовки, объявленной профсоюзами авиационных диспетчеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Также в аэропортах Милана состоится круглосуточная забастовка авиационных работников.
Вместе с тем, запланированные в пиковые периоды с 7 до 10 утра и с 6 до 9 вечера рейсы из города будут осуществляться по графику.
Напомним, что авиакомпания "Alitalia" не имеет прибыли с 1999 года. Также трехлетняя программа реструктуризации и финансовые вливания со стороны компании "Etihad Airways", которая приобрела ее контрольный пакет, пока не привели к положительным сдвигам.
Как сообщал УНН, 13 марта забастовки парализовали работу аэропортов Берлина.