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В Италии началась забастовка авиационных диспетчеров

В Италии началась забастовка авиационных диспетчеров

Киев • УНН

 • 8746 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Почти 40% внутренних и международных рейсов крупнейшей авиакомпании страны "Alitalia" отменены сегодня в результате четырехчасовой забастовки, объявленной профсоюзами авиационных диспетчеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Также в аэропортах Милана состоится круглосуточная забастовка авиационных работников.

Вместе с тем, запланированные в пиковые периоды с 7 до 10 утра и с 6 до 9 вечера рейсы из города будут осуществляться по графику.

Напомним, что авиакомпания "Alitalia" не имеет прибыли с 1999 года. Также трехлетняя программа реструктуризации и финансовые вливания со стороны компании "Etihad Airways", которая приобрела ее контрольный пакет, пока не привели к положительным сдвигам.

Как сообщал УНН, 13 марта забастовки парализовали работу аэропортов Берлина.

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