В Італії через ДТП загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У понеділок, 4 лютого, в італійській провінції Агрідженто внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України 1972 року народження. Про це в коментарі УНН розповів заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом’як.
"У нас є інформація від Генерального консульства України у Неаполі про те, що 4 лютого 2019 року у місті Ліката провінції Агрідженто, Італія, внаслідок травм, отриманих в результаті ДТП, помер громадянин України 1972 року народження. Інформація надійшла від друзів покійного та підтверджена телефоном поліцією та лікарнею міста Ліката", - сказав він.
За словами дипломата, рідні громадянина України були поінформовані щодо трагедії, Генеральним консульством України також було залучено адвоката з італійської сторони для захисту інтересів сім’ї загиблого.
"Наразі Генеральне консульство України в Неаполі очікує на офіційне повідомлення про ДТП і смерть громадянина України від місцевої поліції. Вживаються заходи щодо перевезення труни з тілом померлого з Італії в Україну для подальшого поховання за місцем його реєстрування", - сказав Хом’як.
За словами представника Департаменту консульської служби МЗС, інформації про те, чи був затриманий винуватець смертельної ДТП, наразі немає.
Як повідомляв УНН, 19 січня у Чехії у ДТП загинув громадянин України.