В Италии из-за ДТП погиб украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник, 4 февраля, в итальянской провинции Агридженто результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины 1972 года рождения. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александр Хомяк.
"У нас есть информация от Генерального консульства Украины в Неаполе о том, что 4 февраля 2019 года в городе Ликата провинции Агридженто, Италия, в результате травм, полученных в результате ДТП, умер гражданин Украины 1972 года рождения. Информация поступила от друзей покойного и подтверждена по телефону полицией и больницей города Ликата", - сказал он.
По словам дипломата, родные гражданина Украины были проинформированы о трагедии, Генеральным консульством Украины также был привлечен адвоката с итальянской стороны для защиты интересов семьи погибшего.
"Сейчас Генеральное консульство Украины в Неаполе ожидает официальное сообщение о ДТП и смерти гражданина Украины от местной полиции. Принимаются меры по перевозке гроба с телом умершего из Италии в Украину для последующего захоронения по месту его регистрации", - сказал Хомяк.
По словам представителя Департамента консульской службы МИД, информации о том, был ли задержан виновник смертельного ДТП, пока нет.
Как сообщал УНН, 19 января в Чехии в ДТП погиб гражданин Украины.