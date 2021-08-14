В Іспанії зафіксували температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Іспанія встановила новий рекорд спеки в 47,2 градуса за Цельсієм. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
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16 міст в Італіх віднесли до червоної зони тривожної готовності через ризики для здоров'я, а Португалія попередила 75% своїх регіонів про те, що вони стикаються з «значно підвищеним ризиком» лісових пожеж.
За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, потенційний новий рекорд був зафіксований в Монторо, Кордова. Це перевищує попередній рекорд країни в 46,9 градуса Цельсія (116,42 F), встановлений у липні 2017 року.
Сильна спека настала всього через кілька днів після того, як Сицилія повідомила про температуру 48,8 градуса за Цельсієм, яка після підтвердження буде найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Європі.
Поточний рекорд спеки в Європі був встановлений в 1977 році, коли Афіни досягли позначки 48,0 за Цельсієм (118,4 F).
Нагадаємо
У Києві в липні зафіксували чотири температурних рекорди.