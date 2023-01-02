В Іспанії 2022 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень

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В Іспанії середня температура за рік склала майже 15,5 градусів за Цельсієм, що є найвищим показником з початку реєстрації 1916 року, повідомила національна метеорологічна служба AEMET у своєму твіті. У відомстві додали, що вперше середньорічна температура перевищила 15 градусів за Цельсієм.

В Іспанії з травня до жовтня температура неодноразово підвищувалася внаслідок послідовних хвиль тепла, при цьому ртутний стовпчик піднімався вище 40 градусів за Цельсієм на великих ділянках країни.

За винятком березня і квітня, місяці 2022 року, що залишилися, були «теплішими, ніж зазвичай, особливо травень, липень і жовтень, які були дуже теплими», йдеться в попередньому звіті метеорологічної служби минулого місяця.

Винятково тепла погода тривала й у новому році, причому у кількох північних містах першого дня Нового року було зафіксовано рекордно високі температури.

За даними національної метеорологічної служби, температура в аеропорту Більбао досягла 25,1 градуса за Цельсієм, що є найвищою температурою, зареєстрованою в місті в січні і більше схожою на літній день, ніж на початок року.

В Іспанії також був зареєстрований один із найпосушливіших років у 2022 році, і лише у 2005 та 2017 роках випало менше опадів.

Додамо

Палючі температури цього літа спричинили смерть 4744 осіб в Іспанії, згідно з оцінкою інституту громадської охорони здоров'я, заснованої на кількості надлишкових смертей, зареєстрованих за цей період.

Тепло може вбити, спричинивши тепловий удар, який пошкоджує мозок, нирки та інші органи, але також може спричинити інші стани, такі як серцевий напад або проблеми з диханням.

За даними служби супутникового моніторингу Європейського союзу EFFIS, виключно сухий і спекотний рік сприяв лісовим пожежам, які знищили понад 300 000 гектарів землі в Іспанії, що є найбільшою кількістю пожеж понад два десятиліття.

Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм з кінця 19 століття, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років, йдеться у листопадовому звіті Всесвітньої метеорологічної організації.

Усі парникові гази, на долю яких припадає понад 95 відсотків потепління, знаходяться на рекордних рівнях, йдеться у щорічному звіті про стан глобального клімату.