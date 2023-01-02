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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Испании 2022 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 647029 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Испания в 2022 году пережила самый жаркий год с начала регистрации, сообщила в понедельник национальная метеорологическая служба страны, добавив, что в несколько северных городов также было очень тепло в первый день 2023 года, передает УНН.

В Испании 2022 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Детали

В Испании средняя температура за год составила почти 15,5 градусов Цельсия, что является самым высоким показателем с начала регистрации 1916 года, сообщила национальная метеорологическая служба AEMET в своем твите. В ведомстве добавили, что впервые среднегодовая температура превысила 15 градусов Цельсия.

В Испании с мая по октябрь температура неоднократно повышалась вследствие последовательных волн тепла, при этом ртутный столбик поднималась выше 40 градусов по Цельсию на больших участках страны.

За исключением марта и апреля, оставшиеся месяцы 2022 года были «теплее обычного, особенно май, июль и октябрь, которые были очень теплыми», говорится в предварительном отчете метеорологической службы в прошлом месяце.

Исключительно теплая погода продолжалась и в новом году, причем в нескольких северных городах первого дня Нового года были зафиксированы рекордно высокие температуры.

По данным национальной метеорологической службы, температура в аэропорту Бильбао достигла 25,1 градуса по Цельсию, что является самой высокой температурой, зарегистрированной в городе в январе и больше похожей на летний день, чем на начало года.

Добавим

Горячие температуры этим летом повлекли смерть 4744 человек в Испании, согласно оценке института общественного здравоохранения, основанного на количестве избыточных смертей, зарегистрированных за этот период.

Тепло может убить, причинив тепловой удар, повреждающий мозг, почки и другие органы, но также может вызвать другие состояния, такие как сердечный приступ или проблемы с дыханием.

По данным службы спутникового мониторинга Европейского союза EFFIS, исключительно сухой и жаркий год способствовал лесным пожарам, уничтожившим более 300 000 гектаров земли в Испании, что является наибольшим количеством пожаров более двух десятилетий.

Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса по Цельсию с конца 19 века, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет, говорится в ноябрьском отчете Всемирной метеорологической организации.

Все парниковые газы, на долю которых приходится более 95 процентов потепления, находятся на рекордных уровнях, говорится в ежегодном отчете о состоянии глобального климата.

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