В.Гройсман закликав мера Львова не зволікати зі сміттєвою проблемою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міського голову Львова Андрія Садового не зволікати з сміттєвою проблемою міста. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
А.Садовий повідомив В.Гройсману в телефонній розмові, що ті полігони, з якими була домовленість під час минулого приїзду прем’єра до Львова, відмовляються далі приймати львівське сміття.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Аброськін: “сміттєві каравани” зі Львова доїхали до Донеччини
“Чесно кажучи, просто по-людськи, розумію їх позицію — і про це сказав панові Андрію (Садовому). Вони не бачать бажання вирішити проблему з його боку, а тільки постійні зволікання. Тому, певне, і відмовляються, бо не розуміють скільки ще це буде тривати,” — написав В.Гройсман.
Також український прем’єр додав, що його вразив той факт, що мер Львова сказав, що говорив уже з усіма міськими головами — усі відмовляються. Але на питання, з ким і коли він говорив на цю тему останній раз, А.Садовий відповів, що говорив з Київським головою Віталієм Кличком... десь 1,5 місяці тому!
“Я уже не раз втручався у цю ситуацію, готовий втрутись ще раз. Але думаю, що врешті-решт пан Андрій мав би розпочати сам вирішувати цю проблему, а не шукати знову, хто йому заважає,” — підсумував В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила понад 10 кримінальних проваджень за фактами незаконного вивантаження Львівського сміття.