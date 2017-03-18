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В.Гройсман призвал мэра Львова не медлить с мусорной проблемой

В.Гройсман призвал мэра Львова не медлить с мусорной проблемой

Киев • УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал мэра Львова Андрея Садового не медлить с мусорной проблемой города. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Садовый сообщил В.Гройсману в телефонном разговоре, что те полигоны, с которыми была договоренность во время прошлого приезда премьера во Львов, отказываются дальше принимать львовское мусора.

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"Честно говоря, просто по-человечески, понимаю их позицию - и об этом сказал господину Андрею (Садовому). Они не видят желания решить проблему с его стороны, а только постоянные проволочки. Поэтому, видимо, и отказываются, потому что не понимают сколько еще это будет продолжаться", - написал В.Гройсман.

Также украинский премьер добавил, что его поразил тот факт, что мэр Львова сказал, что говорил уже со всеми городскими головами - все отказываются. Но на вопрос, с кем и когда он говорил на эту тему последний раз, Садовый ответил, что говорил с Киевским головой Виталием Кличко ... где-то 1,5 месяца назад!

"Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов вмешаться еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен начать сам решать эту проблему, а не искать снова, кто ему мешает ", - подытожил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, полиция открыла более 10 уголовных производств по фактам незаконного выгрузки Львовского мусора.

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