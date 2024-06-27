В день винесення вироку Трампу американці найбільш активно донатили на кампанію Байдена

На наступний день після засудження Трампа виборча кампанія діючого президента США Джо Байдена отримала найбільше пожертв від донорів. Як пише УНН, про це йдеться в аналізі федеральних даних про фінансування передвиборчої кампанії, який був проведений POLITICO.

Деталі

Наприкінці травня, у день винесення вироку Дональду Трампу, донори відправили найбільше донатів Байдену, порівняно з будь-яким іншим днем з моменту запуску кампанії президента минулого року. Дані платформи для збору коштів від Демократичної партії ActBlue показують явний сплеск 30 травня, в день, коли присяжні Нью-Йорка винесли обвинувальний вердикт, і на наступний день після цього. У ці два дні кампанія зібрала в шість разів більше коштів, ніж у будь-який інший день.

Кампанія Байдена та спільні комітети зі збору коштів Biden Victory Fund і Biden Action Fund зібрали того дня понад 69 тисяч пожертв, а платформа ActBlue - 114 тисяч пожертв. Зазвичай в інші дні їм надходили пожертви від трохи більше 14 тисяч донорів. На фоні винесення вироку збори для кампанії Байдена склали 8,1 мільйона доларів.

Цей сплеск особливо помітний на фоні того, що Байден не став активно використовувати судовий процес проти Трампа для збору коштів. Водночас кампанія Трампа заявила, що зібрала майже 53 мільйони доларів протягом 24 годин після винесення вироку, хоча цю цифру можна буде перевірити лише наступного місяця. Кампанія випустила прес-релізи, в яких вихвалялася загальною сумою зібраних коштів, і продовжувала надсилати звернення за зверненням з проханням про виділення додаткових коштів у зв'язку з вироком.

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Кампанія Байдена, навпаки, використовувала більш витончений підхід. В електронному листі про збір коштів після винесення вироку зазначалося, що існує "лише один спосіб не допустити Дональда Трампа до Овального кабінету". Кампанія навіть не згадувала про вирок до наступного дня - і зробила це, лише зазначивши, що кампанія Трампа зібрала величезні кошти, і попросила донорів зробити внесок, щоб допомогти Байдену дати відсіч.

"Його прихильники явно натхнені його засудженням. Ми хочемо, щоб і наші були такими ж", - йшлося в одному з листів.

Видання пише, що сплеск фінансової підтримки Байдена свідчить про те, що засудження стало тривожним дзвінком для багатьох низових донорів, які досі стримувалися. Засудження, можливо, розбудило дрібних донорів Демократичної партії, які не звертали уваги на політичні процеси.

Нагадаємо

Сьогодні вночі за київським часом Байден і Трамп проведуть теледебати на каналі CNN перед офіційним висуненням кандидатів у президенти. Дебати пройдуть в прямому ефірі, але без глядачів, а мікрофонами будуть включені тільки під час відповідей.

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