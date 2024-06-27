В день вынесения приговора Трампу американцы наиболее активно донатили на кампанию Байдена

На следующий день после осуждения Трампа избирательная кампания действующего президента США Джо Байдена получила больше всего пожертвований от доноров. Как пишет УНН, об этом говорится в анализе федеральных данных о финансировании предвыборной кампании, который был проведен POLITICO.

Детали

В конце мая, в день вынесения приговора Дональду Трампу, доноры отправили больше всего донатов Байдену по сравнению с любым другим днем с момента запуска кампании президента в прошлом году. Данные платформы для сбора средств от Демократической партии ActBlue показывают явный всплеск 30 мая, в день, когда присяжные Нью-Йорка вынесли обвинительный вердикт, и на следующий день после этого. В эти два дня кампания собрала в шесть раз больше средств, чем в любой другой день.

Кампания Байдена и совместные комитеты по сбору средств Biden Victory Fund и Biden Action Fund собрали в тот день более 69 тысяч пожертвований, а платформа ActBlue - 114 тысяч пожертвований. Обычно в другие дни им поступали пожертвования от чуть более 14 тысяч доноров. На фоне вынесения приговора сборы для кампании Байдена составили 8,1 миллиона долларов.

Этот всплеск особенно заметен на фоне того, что Байден не стал активно использовать судебный процесс против Трампа для сбора средств. В то же время кампания Трампа заявила, что собрала почти 53 миллиона долларов в течение 24 часов после вынесения приговора, хотя эту цифру можно будет проверить только в следующем месяце. Кампания выпустила пресс-релизы, в которых хвасталась общей суммой собранных средств, и продолжала отправлять обращение за обращением с просьбой о выделении дополнительных средств в связи с приговором.

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Кампания Байдена, напротив, использовала более изощренный подход. В электронном письме о сборе средств после вынесения приговора отмечалось, что существует "только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет". Кампания даже не упоминала о приговоре до следующего дня - и сделала это, лишь отметив, что кампания Трампа собрала огромные средства, и попросила доноров сделать взнос, чтобы помочь Байдену дать отпор.

"Его сторонники явно воодушевлены его осуждением. Мы хотим, чтобы и наши были такими же", - говорилось в одном из писем.

Издание пишет, что всплеск финансовой поддержки Байдена свидетельствует о том, что осуждение стало тревожным звонком для многих низовых доноров, которые до сих пор сдерживались. Осуждение, возможно, разбудило мелких доноров Демократической партии, которые не обращали внимания на политические процессы.

Напомним

Сегодня ночью по киевскому времени Байден и Трамп проведут теледебаты на канале CNN перед официальным выдвижением кандидатов в президенты. Дебаты пройдут в прямом эфире, но без зрителей, а микрофоны будут включены только во время ответов.

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