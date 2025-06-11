В Австрії поліція знайшла посмертну записку чоловіка, який відкрив вогонь у школі

В Австрії поліція виявила посмертну записку під час обшуку в квартирі 21-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в школі в Граці. Правоохоронці повідомили, що у ній нічого не йдеться про мотиви нападу, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

В Австрії кілька сотень людей зібралися на акцію пам'яті в центрі Граца після того, як у вівторок колишній учень відкрив стрілянину в міській гімназії, вбивши 10 людей і поранивши ще більше десятка, після чого наклав на себе руки.

Мотиви 21-річної молодої людини, яка раніше не притягалася до відповідальності, поки невідомі. За словами поліції, для скоєння нападу він використав пістолет та рушницю, якими володів на законних підставах.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер, а також віце-канцлер Андреас Баблер та міністр закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер були присутні на месі у соборі Граца.

Мене, як і всіх інших, це дуже вразило - сказала мешканка Граца Елізабет Шустер.

Вона прийшла на месу, щоб висловити свою солідарність із родичами загиблих та постраждалими внаслідок нападу.

Я з ними, я співчуваю їм. І я сподіваюся, що разом ми зможемо знайти спосіб, щоб подібне ніколи не повторилося - сказала жінка.

У Далласі затримали підозрюваного у стрілянині в школі, внаслідок якої поранено 4 людини

Що відомо про стрілянину в школі

Повідомлення про стрілянину в будівлі гімназії Драйшютценгассе, розташованої за кілометр від історичного центру Граца, надійшли о 10 ранку за місцевим часом. У складі групи першого реагування було направлено спецназ.

На місце події було направлено понад 300 правоохоронців, які допомогли евакуювати учнів із гімназії. На кадрах із місця події видно, як учні виходять із будівлі в оточенні озброєних поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер повідомив, що стрілець був учнем гімназії, але не закінчив навчання.

Мотиви 21-річної молодого чоловіка, який застрелив 10 учнів гімназії і потім наклав на себе руки в шкільному туалеті, встановлюються. За повідомленнями австрійських ЗМІ, у роки навчання він міг страждати від психологічного насильства з боку інших учнів, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

При обшуку у квартирі також було також виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Один сусідів молодої людини повідомив ЗМІ, що той "був абсолютним інтровертом, носив великі навушники і рюкзак і ніколи не вітався".

В Австрії оголошено триденну жалобу.

Доповнення

У місті Еребру, що у Швеції, сталася масова стрілянина біля школи Risbergska.

У школі у Віндері, Джорджія, сталася стрілянина. Щонайменше 4 особи загинули, близько 30 поранені, підозрюваного затримано.